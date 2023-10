Ihr Mantra des Tages für den 6. Oktober 2023

Der Mond geht heute zwei Verbindungen ein: Die eine ist recht nervig und sorgt für Diskussionen, vielleicht auch Streit – das wäre das Mond-Quadrat-Sonne, das uns den Feierabend noch schnell verderben kann. Aber fast gleichzeitig wirkt auch ein Mond-Sextil-Jupiter, was uns immer wieder den Glauben an das Gute und an ein wenig Glück im Leben schenkt. Wir wissen gar nicht warum wir uns freuen, aber wir spüren tief in uns drin, dass es eine höhere Macht gibt, die es gut mit uns meint. Darum füllen wir auch mal wieder einen Lottoschein aus und hoffen das Beste. Wir wählen die Zahlen aus unserem Horoskop (siehe hinten).