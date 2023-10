Ihr Mantra des Tages für den 7. Oktober 2023

Der Freitag hat so schön aufgehört, so machen wir am Samstag zunächst einmal weiter. Mond und Uranus könnten die Gewinnchancen von gestern noch verstärken. Also Daumen drücken! Die Mond-Neptun-Verbindung am frühen Abend stimmt uns wieder etwas ruhiger und so erkennen wir, dass Geld und Reichtum gar nicht so wichtig sind. Abends sorgen dann Mond und Mars leider für ein kräftiges Donnerwetter, wenn wir nicht kompromiss-bereit sind. Und leider sorgen Mond und Pluto dafür, dass wir stur auf unser Recht pochen. Schade - schon ist der Samstagabend verdorben.