Ihr Mantra des Tages für Montag: 14. April 2025

Das Mantra

"Ich berücksichtige auch immer die Bedürfnisse anderer."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Am heutigen Montag können wir ganz entspannt in die Woche starten. Es gibt keine Aspekte, die zu beachten sind. Lediglich der abnehmende Mond im Skorpion könnte für ein wenig Stress sogen. Ziehe Sie an diesem Tag zum Beispiel unseren Mondkalender zurate.

Wir können uns in einer Sache nicht so recht entscheiden und ständiger Sinneswandel geht unseren Mitmenschen auf die Nerven. Verständlich. Gerade in der Karwoche sollten wir verstärkt an die Bedürfnisse anderer denken und uns freiwillig mal hinten anstellen. Das heißt nicht, dass wir in eine Opferrolle verfallen sollten. Aber eine gewisse Zurückhaltung bringt uns jetzt viel weiter als ein Nachvornedrängeln. So machen wir uns und anderen das Leben leichter.