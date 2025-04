Ihr Mantra des Tages für Sonntag: 20. April 2025

Das Mantra

"Ich höre auf die Friedensbotschaft meines Herzens!"

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Der Ostersonntag ist ein Tag voller Freude und Liebe und genau das wünscht uns auch das Universum. Mond und Venus und Uranus wollen, dass wir loslassen und das Leben genießen. Streit, Neid oder Eifersucht haben keinen Platz an diesem hohen Feiertag. Falls am Abend plötzlich Freunde vor der Tür stehen und noch was unternehmen wollen, wurden sie direkt von Mond und Uranus geschickt. Mit Mond und Saturn lassen wir den Tag Revue passieren, und stellen fest, welch ein schöner Tag es war. Und mit Mars und Neptun dürfen wir von einer besseren Welt träumen.