Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 17. bis 23. Februar 2025

"Ich verbinde mich mit meinem Unterbewusstsein und lausche dem Flüstern meiner Träume!"

In dieser Februarwoche haben wir es wieder mal mit Merkur zu tun. Und der Herrscherplanet der Zwillinge meint es nicht immer gut mit uns. Auch der Mond geht mehrere Quadrate ein, die es in sich haben können. Aber wir wissen ja, wie das von den Sternen gemeint ist. Sie warnen uns einfach und wenn wir ihre Warnung beachten, ist alles gut.

Am Dienstag wird es aber mit der Sonne in den Fischen erst einmal still – es wirken starke Energien, die uns mit einer mystischen, fernen Welt verbinden können, wenn wir das zulassen. Wir achten auf unsere Träume und hören auf unser Unterbewusstsein. Oft ist es nur ein Geistesblitz, der uns sagt, dass wir z. B. eine andere Strecke zur Arbeit nehmen sollten, weil sonst irgendetwas passieren könnte. Oder wir denken an jemanden, von dem wir lange nichts gehört haben, und plötzlich kommt ein Lebenszeichen. Nun ist einfach alles möglich, auch dass unsere Ahnungen und Visionen unserem Leben eine Wende hin zu mehr Glück geben.

Am Freitag ist es dann aber wichtig, dass wir noch sorgsamer als sonst auf unser Geld achten. Denn an diesem Tag verbindet sich Merkur in einem Quadrat mit Jupiter und da schießt man schon mal gerne übers Ziel hinaus oder verzettelt sich einfach. Wir lassen uns irgendetwas aufschwatzen oder gehen finanzielle Risiken ein. Darum gilt am Freitag: alles, was Finanzen betrifft, nochmal überdenken!

Am Sonntag verbindet sich Merkur dann mit Mars und das wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, um Kassensturz zu machen und Sparpläne zu entwerfen. Müssen es wirklich drei Streamingdienste sein? Der Mut zum Rotstift zahlt sich aus und macht das Leben leichter.