Ihr Mantra des Tages für Sonntag: 23. Februar 2025

Das Mantra

"Ich liebe mich selbst und vertraue auf mein Bauchgefühl!"

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Was Merkur und Jupiter am Freitag angerichtet haben, können Merkur und Mars heute wieder gut machen. Sie stehen im Trigon zueinander und helfen dabei, finanzielle Probleme zu klären und auch Lösungen zu finden. Damit sollte das Schlimmste verhindert werden. Der Mond steht am Vormittag im Sextil zur Sonne, was dann auch die nötige Ruhe bringt, und wir lehnen uns zurück und atmen durch. Die Woche ist fast geschafft. Auch wenn das Mond-Quadrat-Venus am Abend nochmal dafür sorgt, dass wir uns irgendwie nicht wohlfühlen. Früh zu Bett gehen, hilft dann auf jeden Fall.