Ihr Mantra des Tages für Dienstag: 18. Februar 2025

Das Mantra

"Ich hab keine Angst vor dem Unbekannten."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Mit der Sonne in den Fischen beginnt eine mystische Zeit, in der Träume sehr intensiv sein können. Tipp: Ein Traumtagebuch zu führen und auch Tagträume zuzulassen. Manchmal reflektieren unsere Träume nur unsere Wünsche, heute aber könnten sie uns auch zeigen, wie unsere Wünsche in Erfüllung gehen. Hinter manchem Traum verbirgt sich eine Idee, die wir umsetzen sollten, um unseren Leben eine glückliche Wendung zu geben. Am späten Nachmittag verbindet sich der Mond dann im Trigon zu Merkur, was bedeutet, dass wir das eine oder andere Schnäppchen machen können.