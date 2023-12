Ihr Mantra des Tages für Dienstag: 19. Dezember 2023

Auch der Dienstag beginnt noch recht positiv. Das Mond-Sextil-Uranus mobilisiert nochmal alle Kräfte in uns und wir nehmen uns jede Menge vor. Das würde auch alles wunderbar klappen, wäre da nicht die Mond-Konjunktion-Neptun am Nachmittag. Statt konzentriert unsere Punkte auf der To-do-Liste abzuhaken, schwelgen wir in Erinnerungen und träumen uns weit, weit weg. Durch das Mond-Quadrat-Sonne kann das spätestens am Abend zum ersten Streit in diesen Tagen führen. Irgendwie schaffen wir es nicht, die Meinung der anderen zu tolerieren und umgekehrt ist es genauso.

