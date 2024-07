Ihr Mantra des Tages für Montag: 22. Juli 2024

Das Mantra

"Meine vielen Gefühle geben mir viel Energie!"

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Der Montag ist ein buntes Potpourri an Einflüssen. Es wird alles abgedeckt, was man sich so vorstellen kann. Venus und Jupiter bringen zauberhafte Liebesgefühle. Neptun und Sonne schicken unsere Seele auf eine Abenteuerreise. Mars und Pluto stärken uns innerlich wie äußerlich, machen uns zu Helden und Rittern. Mond und Jupiter lassen uns das kleine Glück sehen. Nur Merkur und Uranus pfuschen mit Geldsorgen dazwischen, genauso wie Mond und Venus die uns rastlos machen.