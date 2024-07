Merkur in der Jungfrau ab 26. Juli 2024: Diesen 3 Sternzeichen verspricht er eine Erfolgssträhne!

In den nächsten Wochen gelingen unter diesem Merkur-Einfluss vor allem praktische Arbeiten. Die Konzentration und Beobachtungsgabe werden enorm gestärkt, wodurch wir uns im Job oder Alltag besonders gut mit kniffligen Aufgaben und Herausforderungen auseinandersetzen können. Auch im Umgang mit Sprache und Grammatik herrscht noch größere Sicherheit. In den eigenen vier Wänden wird zudem noch mehr Wert auf Ordnung gelegt, weshalb es in den nächsten Wochen auch leichter fällt, auszumisten, uns von überflüssigen Dingen zu trennen und den Haushalt besser zu strukturieren.

Der Jungfrau-Merkur bietet außerdem eine gute Gelegenheit, um eine Zwischenbilanz zu ziehen und auf das bisherige Jahr 2024 zurückzublicken. So können Sie sich beispielsweise fragen, was Sie noch bis zum Ende des Jahres erreichen wollen und auch bisherige Erfolge gebührend feiern. Auch das Planen von neuen Vorhaben für das nächste Jahr kann bereits erfolgreich in Angriff genommen werden. Wenn Sie genau wissen möchten, was im restlichen Jahr noch auf Ihr Sternzeichen zukommt, empfehlen wir einen Blick auf Ihr aktuelles Jahreshoroskop für 2024.