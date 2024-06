Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 24. bis 30. Juni 2024

"Ich ergreife meine Chancen!"

Wir sind in der letzten Juniwoche und damit auch definitiv im Sommer angekommen. Und den dürfen wir so richtig genießen. Die Sonnentage verfliegen viel zu schnell und wir fragen uns, wo die Zeit geblieben ist.

Den Mittwoch können wir gut dafür nutzen, um uns jemandem anzuvertrauen, der weisen Rat haben könnte. Denn Merkur verbindet sich mit Saturn und gibt grünes Licht: Wir müssen nicht immer alles mit uns selbst ausmachen. Ganz im Gegenteil! Manchmal hilft ein frischer Blick von außen, damit wir erkennen, dass unsere Sorgen und Probleme gar nicht so groß sind. Wir haben uns vielleicht ein bisschen reingesteigert und Drama gemacht, wo gar keines ist.

Bis zum Samstag dürfen wir uns dann auf den Mond verlassen. Er ist da, baut auf und stärkt uns. Den Samstag können wir dann aber ganz und gar der Liebe widmen. Venus und Mars treffen aufeinander und geben vor allem Singles grünes Licht zum Flirten. Wir verlassen unsere Komfortzone und trauen uns auch mal, einfach jemanden anzusprechen, der uns gefällt. Was soll schon passieren? Mehr als ein „Nein, danke!“ riskieren wir nicht. Und das stecken wir gut weg. Wenn positives Feedback zurückkommt und wir am Samstag auf ein Date gehen, ist es aber wichtig, dass wir die Sache nicht zu überstürzt angehen. Sich gleich auf eine Bettgeschichte einzulassen, weil wir darauf hoffen, dass dann eine Beziehung draus wird, ist der komplett falsche Weg. Also lassen wir es langsam angehen.

Am Sonntag dürfen wir dann auf Merkur und Uranus vertrauen, die uns mit genialen Ideen füttern. Das sollte privat wie beruflich viele lose Enden aufdrö­seln und uns helfen, endlich Lösungen zu sehen, die uns quasi vor die Füße fallen – anstatt blind drüber zu stolpern.

Klicken Sie sich im Anschluss durch die Galerie zum jeweiligen Mantra für jeden Tag der aktuellen Woche vom 24. bis 30. Juni 2024.