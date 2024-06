Ihr Mantra des Tages für Montag: 24. Juni 2024

Der Start in die neue Woche und in den Montag sollte recht gefühlvoll sein. Irgendwie haben wir alle Menschen und alle Lebewesen lieb und wir wollen auch für alle da sein. Solange wir uns darüber selbst nicht ganz aus den Augen verlieren, ist das wunderbar. Und mit dieser Liebe im Herzen schweben wir mehr oder weniger durch den Tag. Man kommt nicht an uns vorbei, ohne uns anzulächeln. Das ist richtig toll! Heute ist so ein Tag, an dem wir ernten, was wir säen, und das ist immer eine schöne Erfahrung. Mit dem Mond im Trigon zu Jupiter ist das Leben einfach herrlich und lebenswert. Wir feiern den Sommer.

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche.de