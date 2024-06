Ihr Mantra des Tages für Dienstag: 25. Juni 2024

Auch wenn an diesem Dienstag keine nennenswerten Einflüsse aus dem Universum kommen, heißt das nicht, dass wir die Beine hochlegen sollten. Zumindest nicht den ganzen Tag. So kleine Auszeiten sind wichtig und werden uns vom Mond und von den Sternen ganz bewusst geschenkt, damit wir Zeit haben, um unsere Strukturen zu checken, uns eventuell neu zu sortieren und auch zurückzuschauen auf das, was wir schon alles geschafft haben. Diese Rückschau kann uns in der Gegenwart helfen, Fehler zu vermeiden. Wir haben dazugelernt und vergessen nicht, wie schwer es war, sich aufzurappeln.

Lesen Sie auch: Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 24. bis 30. Juni 2024

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche.de