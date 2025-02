Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 3. bis zum 9. Februar 2025

"Ich bleibe ich selbst und komme so meinem Ziel näher"

In dieser Woche gibt es gute Nachrichten von Merkur, und Venus steht ihm da in nicht viel nach. Am Dienstag steht Merkur im Trigon zum Glücksplaneten Jupiter, was uns finanziell einen Schubs nach vorne geben kann. Merkur und Jupiter haben da sicher ein paar gute Ideen, die helfen, unsere Geldprobleme zu lösen. Venus im Widder lässt dann den Liebeswecker klingeln. Plötzlich haben wir Lust, uns mal wieder richtig schick zu machen und dann: Ausgehen, flirten, den Alltag vergessen! Das haben wir uns verdient. Vielleicht lernen wir in dieser guten Stimmung jemanden kennen, der uns fasziniert.

Dann wäre ein zweites Treffen am Freitag perfekt. Denn unter einem Venus-Pluto-Sextil dreht sich alles um die Liebe. Bestehende Verbindungen werden noch inniger und liebevoller. Und das, was jetzt seinen Anfang nimmt, kann reifen und von Dauer sein. Das wünschen wir uns doch, oder? Jetzt können wir auch die Spreu vom Weizen trennen, weil wir ganz genau merken, wer uns ausnutzt und unsere Liebe gar nicht verdient hat.

Der Sonntag ist dann zum Reden da! Merkur und die Sonne verbinden sich und das hilft dabei, alles loszuwerden, was wir sagen wollen. Wir dürfen unser Herz auf der Zunge tragen. Das macht uns auch im Beruf sympathisch, weil man erkennt, dass wir unsere Arbeit gern und mit viel Liebe und Einsatz machen. Und da sich Mars und Saturn in einem Trigon treffen, festigt das den Erfolg, den wir uns bis jetzt erarbeitet haben. Und wer uns blöd kommt, hat keine guten Karten. Wir bleiben besonnen und beherrscht und lächeln entspannt, weil wir ganz schnell merken, dass es sich überhaupt nicht lohnt, sich aufzuregen.