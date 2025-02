Ihr Mantra des Tages für Sonntag: 9. Februar 2025

Das Mantra

"Fleiß und Ausdauer zahlen sich jetzt für mich aus."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Da wir gestern ausgebremst wurden, was die Gefühle betrifft, können wir uns heute umso mehr dem beruflichen und materiellen Bereich in unserem Leben widmen. Die Sonne und Merkur schubsen uns beruflich in die richtige Richtung. Vielleicht entscheiden wir uns, einen neuen Job anzufangen, der uns wieder mehr fordert. Mars und Saturn gefällt das und beide Planeten unterstützen uns. Durch Mond und Mars kann es deswegen zu Neid oder Kritik von anderen kommen. Aber Saturn ist dann noch da, beruhigt uns und sagt uns: Du machst alles ganz richtig – weiter so!