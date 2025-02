Ihr Mantra des Tages für Dienstag: 4. Februar 2025

Das Mantra

"Ich lade das Glück in mein Leben ein."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Wüssten wir am frühen Morgen schon, was uns an diesem Tag erwartert, würden wir vermutlich voller Begeisterung aus dem Bett springen. So aber reiben wir uns erst einmal etwas missmutig die Augen. Ein Mond-Pluto-Quadrat vernebelt uns noch den Blick auf unser Glück. Aber Gott sei Dank nicht lange. Denn bald zeigt uns ein strahlendes Merkur-Jupiter-Trigon und eine bestens aufgelegte Venus im Widder, worauf wir uns heute freuen können: Auf ganz viel Liebe. Und auch der Blick auf unsere Finanzen macht uns endlich wieder Freude. Ein Glückstag!