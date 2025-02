Das besondere Ereignis des Merkur-Jupiter-Sextils kommt Ihnen gerade recht. Haben Sie das Gefühl, dass sich etwas in Ihrem Leben ändern sollte? Jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Nutzen Sie den Wochenanfang, um sich genau zu überlegen, was Sie in Ihrem Leben verändern wollen, welche Ziele Sie erreichen möchten und was ab sofort aus Ihrem Leben verschwinden kann.

Den Rest der Woche tun Sie, was Sie tun müssen, um Ihre Träume zu verwirklichen. Nutzen Sie diese Gelegenheit, denn nicht jeden Tag öffnet sich ein Sternenfenster, das Erfolg verspricht.

Der Tipp der Sterne für die Woche: Große Veränderungen geschehen nicht immer durch Neues, sondern manchmal auch durch Altes, von dem man sich verabschiedet.