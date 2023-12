Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 4. bis 10. Dezember 2023

"Ich lasse mich nicht von meinen starken Emotionen kontrollieren."

Die zweite Adventswoche beginnt mit Venus im Skorpion und damit erwacht in uns die Liebe und die Sexualität. Unsere Ausstrahlung ist magisch und es ist gut möglich, dass das eine oder andere Abenteuer nicht ausbleibt. Diese Sinnlichkeit ist kaum zu beherrschen, das kann sogar bis zur Selbstaufopferung gehen.

Darum ist es wichtig, dass wir zumindest versuchen, kühlen Kopf zu bewahren, bevor wir Verbindungen zerstören, die uns eigentlich sehr wichtig sind. Wenn uns im Laufe der Woche jemand den Kopf zurechtrückt, sollten wir das wirklich ernst nehmen. Gerade am Mittwoch, wenn sich dann Venus mit Saturn verbindet, dürfen wir den Menschen vertrauen, die uns nahestehen und uns warnen oder sogar ermahnen. Sie tun das aus Liebe – nicht, weil man uns verletzen oder manipulieren will.

Der Freitag kann mit Merkur im Trigon zu Jupiter zumindest die Finanzen aufbessern. Und etwas mehr Geld können wir so kurz vor Weihnachten alle brauchen. Es schadet nicht, wenn wir mal wieder einen Lottoschein ausfüllen.

Am Sonntag will uns der Liebesplanet Venus dann für das entschädigen, was er uns zu Wochenbeginn angetan hat. Besser gesagt: was wir uns selbst angetan haben, wenn wir unsere Emotionen nicht in den Griff gekriegt haben. Nun geht es nicht mehr (nur) um Lust und Sex, sondern es geht um unser Herz. Venus schafft das nicht ganz alleine, Glücksplanet Jupiter hilft mit all seinen guten Energien mit. Und das bringt die Liebe in unser Leben zurück. Wir können eine Beziehung retten und sie wird enger und inniger denn je. Wenn wir uns auf ein kurzes Abenteuer eingelassen haben, kann ganz unerwartet mehr daraus werden.

Eines ist sicher: Venus und Jupiter wünschen sich für uns Liebesglück vom Christkind und die Aussichten auf ein glückliches Weihnachten zu zweit sind sehr gut!

