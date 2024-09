Ihr Mantra des Tages für Dienstag: 10. September 2024

Das Mantra

"Ich bin aufgeschlossen und kommunikativ!"

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Dieser Dienstag mag sich mal wieder wie ein Leerlauf anfühlen, an dem wir nicht so recht wissen, was wir tun sollten. Das kann zwischendurch schon mal ein wenig ruhelos und rastlos machen und schon werden wir unhöflich und schnippisch. Vielleicht sogar aggressiv. Das ist aber der falsche Ansatz. Wir machen alles richtig, wenn wir den Tag mit einer gewissen Gelassenheit annehmen und das tun, was das Universum von uns erwartet: eine Pause machen. Wer nicht zur Arbeit muss, darf sich zurücklehnen und einfach mal faul sein – wir verpassen bestimmt nichts. Und alle anderen gehen lächelnd ihren Pflichten nach und lassen sich einfach mal durch nichts aus der Ruhe bringen.