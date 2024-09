Ihr Mantra des Tages für Montag: 9. September 2024

Das Mantra

"Ich vertraue meiner Intuition."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Merkur in der Jungfrau eröffnet beruflich nun ganz neue Chancen und Möglichkeiten, die wir nicht erwartet hätten. Mit Mond und Uranus geht das vielleicht so schnell, dass wir zunächst gar nicht mitkommen und nicht wissen, was wir zuerst machen sollten. Die Mond-Verbindung zu Neptun rät uns dann, einfach auf unser Bauchgefühl zu hören. Es sagt uns schon, wenn wir richtig liegen. Abends unterstützen uns dann auch noch Pluto und der Mond – wir sehen klar. Und wir gehen früh zu Bett und so hat das Mond-Quadrat-Merkur keinen Einfluss mehr.