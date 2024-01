Ihr Mantra des Tages für Dienstag: 16. Januar 2024

Die Sonne und Neptun stehen heute in einem Sextil zueinander, was starke, spirituelle Energien freisetzt. Wir fangen an, von der Zukunft zu träumen und sie in den schönsten Farben auszumalen. Und wir wissen: was wir mit dem inneren Auge sehen können, hat Potential, auch verwirklicht zu werden. Mond und Pluto bemühen sich dann, um Körper, Geist und Seele zu rebooten und uns den einen oder anderen Schmerz zu nehmen. Innerlich wie äußerlich. Nur Mond und Merkur können den Tag noch so richtig verderben, weil wir aneinander vorbei reden. Da hilft nur eins: gut zuhören!

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche.de