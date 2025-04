Ihr Mantra des Tages für Mittwoch: 23. April 2025

Das Mantra

„Wenn meine Mitmenschen mit vergeben können, kann ich es auch.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Wer heute Angst hat vor der Wirkung von Sonne und Pluto, spürt vielleicht, dass da etwas Dunkles vor uns liegt und eine Lawine auf uns zurollt, der wir am Sonntag nicht entkommen. Ja, das Sonne-Quadrat-Pluto kann Vorahnungen bewirken und Angst und Zweifel schüren. Davon dürfen wir uns aber nicht verrückt machen lassen, denn es liegen noch ein paar Tage vor uns, die es in sich haben. Darum ist es am besten, wenn wir Ruhe bewahren, anderen und auch uns selbst Fehler vergeben und sanftmütig reagieren. Dann helfen uns Sonne und Mond dabei, Streit zu schlichten und vergeben und vergessen zu können.