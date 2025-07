Ihr Mantra des Tages für Montag: 21. Juli 2025

Das Mantra des Tages:

"Ich treffe Entscheidungen nicht impulsiv, sondern mit Ruhe und Achtsamkeit."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Auch wenn Merkur noch bis zum 11. August rückläufig ist, kann er in Verbindung mit dem Mond vieles positiv beeinflussen. Wir dürfen nur nicht in Eile und ungeduldig sein, denn dann passieren Fehler. Egal, ob wir dabei sind, eine größere Anschaffung zu machen oder den Job wechseln. Wir prüfen zuerst alle Fakten, vor allem das Kleingedruckte, und wägen dann in Ruhe ab, bevor wir zusagen. Dann kann nichts passieren. Am Abend sorgen Mond und Venus für liebevolle Gefühle. Zeit, zu kuscheln. Mit dem Partner, dem Haustier oder allein in weichen Decken und Kissen und dann träumen.