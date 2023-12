Ihr Mantra des Tages für Dienstag: 26. Dezember 2023

Der Mond und Neptun wecken uns morgens aus verwirrenden Träumen, die wir so leicht nicht abschütteln können. Doch wir wissen, dass Träume nicht immer in die Zukunft weisen, sondern dass sie manchmal nur unsere Sorgen, Ängste und Emotionen abbilden. Wenn wir im Traum z. B. eine Trennung „gesehen“ haben, muss das nicht heißen, dass sie bevorsteht. Es heißt vielmehr, dass wir Angst davor haben. Merkur und der Mond verwirren uns aber zusätzlich. Darum ist es wichtig, dass wir nachfragen, ob alles in Ordnung ist. Und zwar nicht nur in der Partnerschaft, sondern in allen Beziehungen, die Fragen aufwerfen.

