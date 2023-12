Ihr Mantra des Tages für Montag: 25. Dezember 2023

Das ist natürlich ein toller Start in die letzte Woche des Jahres 2023! Venus verbindet sich im Trigon mit Neptun und beide Planeten sorgen für Romantik in ihrer schönsten und reinsten Form. Wir wissen zwar, dass die kommenden Tage nicht alle so einfach sein werden, aber wir genießen heute und hier und jetzt die warmen und ehrlichen Gefühle, die unser Herz zum Schwingen bringen. Egal, was kommt – wir wissen, dass wir nicht allein sind und dass wir Menschen in unserer Nähe haben, denen es wichtig ist, dass es uns gut geht. Und so freuen wir uns einfach über diesen liebevollen Montag, der uns ganz viel Kraft für den Rest des Jahres 2023 gibt.

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche.de