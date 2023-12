Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 25. bis 31. Dezember 2023

"Ich konzentriere mich auf die Liebe, die ich für meine Mitmenschen empfinde."

Das wird nochmal aufregend auf den letzten Metern von 2023. Wahrlich kein so leichtes Jahr, allein schon, wenn man das Weltgeschehen betrachtet. Dazu hat jeder von uns noch seine eigenen kleinen und großen Sorgen, die das Leben schwer machen.

Der Start in diese letzte Woche des Jahres ist allerdings wundervoll! Venus verbindet sich noch einmal mit Neptun und da wird es romantisch. Das muss keine Kitschromantik sein, indem wir dem Partner versprechen, dass wir den Mond und die Sterne vom Himmel holen. Nein, viel mehr zählt ein Spaziergang Hand in Hand. Ein Lächeln, das uns in einem überfüllten Raum findet. Oder einfach nur der duftende Kaffee, der uns morgens ans Bett gebracht wird.

Mit dem Vollmond im Krebs wird der Mittwoch sehr gefühlvoll, das kann leider auch ins Negative kippen. Wir brechen bei der kleinsten Kleinigkeit in Tränen aus oder fangen Streit an, weil wir uns ungerecht behandelt fühlen. Dazu trifft Merkur in einem Quadrat auf Neptun und damit sind wir anfällig, alles zu glauben, was man uns erzählt. Doch Hilfe kommt von Sonne und Jupiter, die uns zeigen, dass alles gut ist – und uns noch einen letzten Wunsch erfüllen wollen in 2023.

Leider droht schon am Donnerstag erneut Streit durch Merkur und Mars. Man ist sich vielleicht nicht einig, wie man Silvester verbringen will – und schon fliegen die Fetzen.

Durch Mars und Neptun am Freitag greift man dann schon auch mal zu unlauteren Mitteln, um sich durchzusetzen. Wir bemühen uns, fair zu bleiben. Dabei sind Venus und Pluto eine große Stütze. Sie helfen uns, wahre Gefühle und echte Liebe zu erkennen und ihr Vorfahrt zu geben. Und zusammen mit Venus im Schützen und unserem Lieblingsmenschen machen wir uns auf ins große Abenteuer 2024!

Frohes, neues Jahr!

