Ihr Mantra des Tages für Dienstag: 29. Juli 2025

Das Mantra des Tages:

"Ich bin offen für Inspiration und Veränderung."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Der Mond geht heute vier Verbindungen ein, die uns eigentlich gut durch den Dienstag tragen sollten. Schon am Vormittag inspirieren uns Mond und Uranus. Wir haben vielleicht verrückte Ideen, aber was soll’s?! Das kann ja etwas Gutes sein. Mond und Saturn in Opposition sorgen zwar dafür, dass wir uns kurz über die Verbohrtheit der anderen ärgern, aber sobald dann Neptun mitmischt, ist uns das egal. Wir wollen etwas ändern – und wenn wir nur zu Hause umdekorieren oder ausmisten. Pluto und Mond sind dabei und helfen uns, uns durchzusetzen.