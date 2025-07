Ihr Mantra des Tages für Montag: 28. Juli 2025

Das Mantra des Tages:

"Ich wähle die Zuversicht für mich und lasse anderen ihre Stimmung."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Es ist schon möglich, dass wir mit eher unguten Gefühlen in die letzten Juli-Tage starten. Auch wenn kein wirklich schlechter Aspekt herrscht, ahnen wir schon, dass das keine einfache Woche wird. Wir bemühen uns vielleicht noch um positive Stimmung – was von der Mond-Mars-Konjunktion auch unterstützt wird. Aber richtig durchsetzen können wir uns nicht. Und vor allem, können wir unsere Mitmenschen nicht dazu zwingen, einfach zu lachen, auch wenn ihnen nicht danach zumute ist. Für uns selbst entscheiden wir, hoffnungsvoll und fröhlich durch den Tag zu gehen. Wer nicht mitziehen will, hat auch das Recht darauf, miesepetrig zu sein.