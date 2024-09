Ihr Mantra des Tages für Mittwoch: 18. September 2024

Das Mantra

"Ich höre auf meine innere Stimme"

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Das kann heute ein guter Tag werden. Zum einen ist da der magische Vollmond in den Fischen, der unsere Seele mit magie umhüllt. Zum anderen steht Merkur in einer positiven Opposition zu Saturn auch Die helfen uns dabei, finanzielle Probleme in den Griff zu kriegen. Dabei hören wir auf unser Bauchgefühl, und Neptun in Konjunktion zum Mond macht uns da sehr hellhörig. Neptun flüstert uns zu, was richtig und was falsch ist. Noch vor der Mittagspause wird es mit Mond und Pluto hochemotional, mit Tränen und Freudentränen nah beieinander. Ist schon ok.