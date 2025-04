Ihr Mantra des Tages für Donnerstag: 24. April 2025

Das Mantra

„Ich bin gut so wie ich bin und muss mich nicht verstellen, um anderen zu gefallen.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Heute hat Jupiter eher schlechte Laune, wenn er sich im Quadrat mit dem Mond verbindet. Da übertreiben wir mächtig in allem, was wir tun. Und so kann z. B. eine neue Liebe verfliegen, wenn wir meinen, unserem vermeintlichem Traumpartner jeden Wunsch von den Augen ablesen zu müssen. Das wirkt schnell aufdringlich und macht uninteressant. Wir überfordern uns aber auch beruflich, indem wir Arbeiten annehmen, die wir einfach nicht können. Und sogar unser Sportprogramm kann mehr schaden als guttun, wenn wir es übertreiben. Dann drohen kleine Verletzungen oder sogar Unfälle. Also Vorsicht!