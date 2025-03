Ihr Mantra des Tages für Donnerstag: 27. März 2025

Das Mantra

„Ich öffne mein Herz für alle meine Gefühle – sie sind wahr und richtig.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Diesen wunderbaren Venus-Donnerstag markieren wir im Kalender mit einem roten Herzchen. Venus in den Fischen und in Konjunktion zu Neptun kann nun die höchste Form von Zuneigung und Liebe zu uns bringen. Das muss nicht der Ehepartner sein. Wir finden einen Menschen, der uns bis in die letzte Ecke unseres Herzens einfängt und die Liebe zueinander hat nichts mit körperlicher Liebe zu tun. Unser Seelenpartner steht plötzlich da und wird uns bis ans Lebensende begleiten. Das kann auch jemand sein, der schon länger in unserer Nähe ist. Jetzt erkennen wir, was uns verbindet.