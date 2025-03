Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 24. bis 30. März 2025!

"Ich bin auf der Suche nach Seelenverwandtschaft."

In der letzten März-Woche tut sich einiges und es ist viel Wunderbares dabei. Der Montag fängt stark an mit der Sonne, die in Konjunktion zum freundlichen, aber immer noch rückläufigen Merkur steht. Jetzt können wir unsere Meinung gut vertreten und wir haben überzeugende Argumente. Damit lässt sich was bewegen.

Am Mittwoch treffen dann Merkur und Pluto aufeinander, was auf jeden Fall gute Gespräche bedeutet. Wir können jemandem einen Fehler beichten oder mit tröstenden Worten einen lieben Menschen, der vom Weg abgekommen ist, wieder auf Spur bringen.

Der schönste Tag sollte der Donnerstag werden! Venus wandert in die Fische und verbindet sich mit Neptun. Da kann man nicht einfach nur sagen, dass man sich verlieben wird – denn es geht dann um viel, viel mehr als um Schmetterlinge im Bauch. Es geht um die reinste Form der Zuneigung, die Seelenpartner zueinander führt. Das muss nicht unbedingt der Partner/in sein. Es ist ein Mensch, der uns ein Leben lang treu begleiten wird und auch bis über den Tod hinaus die Verbindung nicht abbrechen lässt. Doch auch die Romantik kommt nicht zu kurz.

Am Samstag kommt dann der magische Neumond (partielle Sonnenfinsternis), der Klarheit bringen kann. Den Abschluss der Woche bildet ein freundlicher Sonntag. Merkur in den Fischen macht hilfsbereit und fürsorglich. In seiner Verbindung mit Neptun weckt er unsere künstlerische Seite – wir werden quasi nicht von der Muse, sondern vielmehr von Neptun geküsst. Der wandert allerdings auch in den Widder, was die schmerzhafte Erkenntnis bringen kann, dass wir ein Ziel einfach nicht erreichen können und wir es deswegen loslassen müssen. Das fällt uns nicht leicht, aber wir schaffen es mit Mut und Tapferkeit.