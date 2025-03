Ihr Mantra des Tages für Sonntag: 30. März 2025

Das Mantra

„Ich nutze diesen Tag und die gewonnene Stunde für mich!“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Es ist wieder so weit: Heute werden die Uhren wieder eine Stunde früher gestellt. Das macht uns aber gar nicht viel aus, weil das Universum jede Menge Tolles zu bieten hat. Merkur in den Fischen sorgt für liebevolles und hilfsbereites Verhalten und Merkur und Neptun kitzeln das eine oder andere ungeahnte Talent in uns wach. Da Neptun aber nun auch im Widder steht, kann das bedeuten, dass wir ein Ziel zu hoch angesetzt haben und wir uns davon erst einmal verabschieden müssen. Und Achtung: Mond und Mars wirken auch und da ist die Verletzungsgefahr groß.