Venus in den Fischen ab dem 27.03.25: Bei diesen 3 Sternzeichen dreht sich jetzt alles um die Liebe!

Bei so einer romantischen Venus werden die Frühlingsgefühle nicht lange auf sich warten lassen! Wenn eine Woche nach dem offiziellen Beginn der neuen Saison die Venus in die Fische zieht, wird es gefühlvoll. Zuvor war unser Liebesleben vor allem von dynamischen Energien geprägt und die Widder-Venus stellte die Leidenschaft in den Vordergrund. Das feinfühlige Wasserzeichen nimmt nun ein wenig Tempo raus. Es geht nicht um feurige, kurzlebige Liebschaften, sondern um eine lange, tiefe Bindung zweier Seelen.

Das Wasserzeichen Fische ist nämlich vor allem für seine Sinnlichkeit bekannt. Wir sehnen uns nun nach seelischer und auch körperlicher Verbindung. Das sorgt auch dafür, dass Erotik nicht zu kurz kommt und wir uns unserer*unserem Partner*in auf alle erdenklichen Arten so richtig hingeben können.

Außerdem sind Fische allgemein sehr empathisch und geben uns auch von dieser Qualität in dieser Venus-Phase nun etwas ab. Es gelingt uns besonders gut, auf unseren Herzensmenschen einzugehen und mit viel Verständnis können wir auch Konflikte aus dem Weg räumen, die unsere Beziehung schon seit einiger Zeit belasten und immer wieder aufkommen. Die nächsten Wochen offenbaren uns, dass die Liebe zueinander wichtiger ist als eine oberflächliche Streiterei.

Auch Singles dürfen sich auf die nächsten Wochen freuen. Denn allgemein liegt die Lust auf Romantik in der Luft. Gepaart mit dem Erblühen der Natur im Frühling, warten mit Sicherheit ein paar spannende Begegnungen und aufregende Dates auf alle, die auf der Suche sind.

Wir müssen in der Zeit der Fische-Venus nur darauf achten, dass wir uns nicht zu sehr in Tagträumen verlieren. Das Wasserzeichen hat eine ausgeprägte Fantasie und gerade in Beziehungsthemen kann das gefährlich sein. Es gibt kaum einen Lebensbereich, in dem Träume und Hoffnungen so oft mit der Realität verwechselt werden wie in der Liebe. Verschenken Sie Ihr Herz nicht leichtsinnig. Es ist ihr kostbarster Besitz.

Mit ein bisschen Achtsamkeit hält die Fische-Venus viele schöne Überraschungen für uns bereit. Vor allem bei den folgenden drei Sternzeichen wird sich in Sachen Liebe jetzt einiges tun!

