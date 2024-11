Ihr Mantra des Tages für Donnerstag: 5. Dezember 2024

Das Mantra

„Die Menschen in meinem Leben sind mein größter Schatz!“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Der Donnerstag tanzt so ein wenig aus der Reihe, denn wie bereits letzte Woche verbindet sich der Mond heute zuerst mit Pluto und dann mit Mars. Damit sind wir schon morgens recht eingefahren in unserer Meinung und kämpfen mit Inbrunst dafür. Leider sehen wir dann aber den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und verrennen uns komplett. Wir wollen andere kontrollieren und manipulieren und schon gibt es Ärger. In dieser wütenden Stimmung können Mond und Mars leicht einen Unfall bewirken. Wir passen nicht auf, knicken um, stürzen oder überfahren eine rote Ampel. Darum: Vorsicht!