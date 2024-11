Ihr Mantra des Tages für Mittwoch: 4. Dezember 2024

Das Mantra

„So wie ich anderen verzeihe, verzeihe ich auch mir selbst!“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Merkur und Jupiter schubsen uns nun mit Schwung in den Mittwoch. Wir können beruflich richtig viel erreichen, etwas Neues finden, das uns in seinen Bann zieht, oder auf der Karriereleiter ein Treppchen höher klettern. Die Sonne und Saturn flüstern uns zwar Schuldgefühle ein, weil unser Privatleben auf der Strecke bleibt, aber Venus und Neptun sind dann zur Stelle und zum beruflichen Erfolg, kommt Herzklopfen und wir haben Schmetterlinge im Bauch. Was für ein herrlicher Tag, den der Mond und Uranus mit tollen Ideen noch verbessern.