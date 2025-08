Ihr Mantra des Tages für Donnerstag: 7. August 2025

Das Mantra des Tages:

„Ich höre auf mein Gefühl und vertraue dem richtigen Moment.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Vor genau einer Woche ist Venus in den Krebs gewandert, was sensibel, ja sogar empfindlich macht. Heute kommt Mars in der Waage an, und nun fehlt es uns auch noch an Entschlossenheit. Wer jetzt vor einer größeren Lebensentscheidung steht, wird von dem sonst so kämpferischen und mutigen Mars ausgebremst. Aber das muss ja nicht unbedingt etwas Schlechtes sein. Wir werden nämlich so dazu gezwungen, noch einmal ganz genau nachzudenken, alle Fakten zu überprüfen und vielleicht sogar einen Rückzieher zu machen, wenn wir uns verrannt haben. Mars passt auf uns auf, auch wenn das für uns unbequem sein mag.