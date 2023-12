Ihr Mantra des Tages für Donnerstag: 7. Dezember 2023

Was haben wir da nur angestellt die letzten Tage? Wir wälzen uns in der Nacht hin und her. Wir bereuen. Wir machen uns die größten Vorwürfe. Und damit beginnen wir den Tag mit einem schlechten Gefühl und zermürbenden Gedanken. Stopp! Das Mond-Quadrat-Merkur lässt uns vieles schlimmer sehen, als es in Wirklichkeit ist. Und selbst, wenn wir so richtig Mist gebaut haben, gibt es immer einen Weg zurück. Wir müssen uns nur Mühe geben und selbstkritisch erkennen, wo wir falsch gelegen sind. Jeder hat eine zweite Chance verdient. Darum schütteln wir die Zweifel, den Schmerz und die Angst einfach ab und tun, was richtig ist.

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche.de