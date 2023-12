Ihr Mantra des Tages für Freitag: 8. Dezember 2023

Auch wenn es in der Liebe und in unseren engsten Beziehungen gerade nicht so toll läuft, kann dieser Freitag zumindest schon mal unsere Finanzen verbessern. Merkur und Jupiter helfen zusammen und das ist ein sehr starkes Bündnis in Geldsachen. Genau richtig in der Vorweihnachtszeit. Was wir jetzt machen sollten, ist ein Kassensturz. Wir gehen alle Konten durch und schreiben eine Liste von dem, was für die Feiertage noch alles gekauft werden muss. Das sieht wahrscheinlich recht gut aus, vielleicht haben wir auch mehr kalkuliert, als nötig war, und es bleibt etwas übrig. Und es schadet auf keinen Fall, wenn wir mal wieder einen Lottoschein ausfüllen.

