Ihr Mantra des Tages für Freitag: 11. April 2025

Das Mantra

"Ich erlaube mir meine Träume – sie tun mir gut!"

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Neptun und Pluto sorgen zusammen mit dem Mond für einen verträumten und fast magischen Freitag. Wir wachen aus vielleicht seltsamen, aber auch schönen Träumen auf und brauchen erst einmal ein paar Momente, um uns zu sammeln. Diese Träume begleiten uns den ganzen Tag und lassen uns wie auf Wolken schweben. Dazu weckt die Mond-Pluto-Verbindung ganz starke und leidenschaftliche Gefühle. Wir kämpfen für das, was uns wichtig ist, und zwar beruflich wie privat. Jetzt ist es für andere besser, uns nicht in die Quere zu kommen, denn wir haben keine Angst davor, das zu beschützen, was uns glücklich macht.