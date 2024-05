Ihr Mantra des Tages für Freitag: 24. Mai 2024

Ab heute steht dann Venus in den Zwillingen und verstärkt vor allem den Flirtfaktor. Falsche Bescheidenheit, Unsicherheit und dauernde Selbstkritik sind jetzt fehl am Platz. Was macht es schon, wenn man ein paar Pfunde zu viel hat oder die Haare nicht so sitzen wie gewünscht? Wir sind schön und wir flirten und das kommt gut an. Jupiter und Neptun steuern uns instinktiv in Richtung der Menschen, die uns so mögen wie wir sind. Mit Mond und Saturn kommen zwar mal Zweifel auf, doch die wischen Mond und Mars auch ganz schnell beiseite. Was für ein starker Freitag!

