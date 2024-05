Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 20. bis 26. Mai 2024

In dieser Woche steht erneut ein absolutes Highlight an: der Vollmond im Schützen am 23. Mai. Er schenkt uns Mut und Zuversicht. Wir stehen zu uns und unseren Stärken und legen unsere falsche Bescheidenheit für einen Moment ab. Ansonsten begleitet uns der Mond in dieser Woche durch ein emotionales Auf und Ab. Doch auch, wenn er uns manchmal herausfordert, lässt er uns doch nie im Stich!

