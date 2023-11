Ihr Mantra des Tages für Freitag: 24. November 2023

Jetzt kommt wieder Bewegung in unser Leben, denn Mars wandert in den Schützen. Wir sehnen uns nach Abenteuern, nach der großen weiten Welt und haben dabei auch das Gefühl, dass wir alles erreichen und schaffen können, wenn wir nur fest daran glauben. Mond und Pluto könnten uns da allerdings einen Strich durch die Rechnung machen. Denn unter ihrem Einfluss fangen wir an, uns mit anderen zu vergleichen und dabei ziehen wir den Kürzeren. Wir sind nicht die anderen und was für die gut ist, wäre für uns vielleicht schlecht. Darum versuchen wir, bei uns zu bleiben und uns toll zu finden.

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche.de