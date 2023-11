Ihr Mantra des Tages für Sonntag: 26. November 2023

Das wird ein toller Sonntag! Wir haben uns erholt, Kraft getankt und wollen es zwar ein wenig ruhiger angehen lassen, aber trotzdem keine Langeweile zulassen. Das gefällt dem Mond und Uranus und wir nehmen sie mit hinaus in die Herbstwelt und bestaunen zusammen die Natur, die sich auf den Winter vorbereitet. Am späten Nachmittag, wenn die Sonne langsam untergeht, kuscheln wir uns mit dem Mond und Neptun in eine Decke. Wir zünden Duftlampen an, genießen einen heißen Lavendeltee und bereiten uns schon mal auf die magische Vorweihnachtszeit vor. Der Advent steht quasi vor der Tür und damit kommt der Zauber zurück.

