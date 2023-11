Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 20. bis 26. November 2023

"Ich stelle mich meinen Ängsten."

In diesen Tagen sollten wir Pluto ganz fest im Auge behalten, denn er beeinflusst diese Woche extrem. Pluto ist zwar kleiner als der Mond, hat aber eine große Bedeutung in der Astrologie. Er steht für eine tiefe und allumfassende Transformation. Hier liegt unsere Schattenseite – all das, was wir versuchen zu verstecken. Plutos starke Kräfte wirken geheimnisvoll, und können uns Angst machen.

Doch das ist in dieser Woche völlig unnötig. Am Dienstag verbindet er sich mit der Sonne und das motiviert starke Heilkräfte in uns. Der Körper spricht auf Heilmaßnahmen gut an und das hilft auch Geist und Seele dabei, sich zu erholen und Energie zu tanken.

Am Mittwoch geht dann Mars eine Verbindung mit Pluto ein, was unseren Ehrgeiz weckt. Und nachdem wir uns so viel besser und stärker fühlen, machen wir jetzt einen großen und wichtigen Schritt Richtung Zukunft. Und mit zwei so starken Verbündeten wie Mars und Pluto erreichen wir mehr, als wir uns erhofft haben. Außerdem verlässt am Mittwoch die Sonne den Skorpion und wandert in den abenteuerlichen Schützen weiter. Wir sind mutig, ja heldenhaft und überwinden sogar tiefsitzende Ängste.

Das Sonne-Quadrat-Saturn kann allerdings am Donnerstag einen kleinen Rückschlag oder zumindest kurzen Stillstand bringen. Das ist okay, denn so haben wir Zeit, um uns zu sortieren und zu sammeln. Denn bei all den starken Einflüssen, ist das immer wieder nötig. Wenn dann am Freitag Mars im Schützen ankommt, haben wir wieder im Blick, was wir uns wünschen, was auf uns zukommt und was wir erreichen wollen und machen uns auf den Weg dorthin. Das tun wir trotz all der guten Energie mit Blick auf unsere Gesundheit, denn am Samstag können Mars und Saturn körperliche Schmerzen bringen. Dann heißt es erneut: Achtsamkeit! Wir sind für uns selbst verantwortlich.

Klicken Sie sich im Anschluss durch die Galerie zum jeweiligen Mantra für jeden Tag der aktuellen Woche vom 20. bis 26. November 2023.

Wenn Sie schon mehr über das Jahr 2024 erfahren möchten, hilft außerdem ein Blick in das Jahreshoroskop 2024 für Ihr Sternzeichen.