Ihr Mantra des Tages für Freitag: 8. November 2024

Das Mantra

„Manchmal lohnt es sich, Entscheidungen nicht aus dem Bauch heraus, sondern mit Verstand zu treffen.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Mit Aussicht auf den morgigen Kummer-Samstag ist es klug, wenn wir heute schon mal Verstand vor Herz stellen. Das kann uns zum einen vor schmerzhaften Enttäuschungen bewahren und zum anderen Erfolg verschaffen. Mit Mond und Merkur im Sextil ploppen Ideen in unserem Kopf auf, die zunächst vielleicht verrückt klingen. Aber wenn wir sie ernst nehmen und gut durchdenken, kann da einiges dabei sein, was sich in der näheren Zukunft als lukrativ herausstellen kann. Und wir nehmen uns auch die Zeit, jede Möglichkeit als neue Chance zu betrachten – auch wenn das unseren Mitmenschen vielleicht nicht immer gefällt.