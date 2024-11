Ihr Mantra des Tages für Sonntag: 10. November 2024

Das Mantra

„Manche Tage lasse ich einfach an mir vorüberziehen – und das ist in Ordnung!“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Nach dieser Woche tut uns eine Sternenpause sehr gut. Aus dem Universum droht keine neue Katastrophe, wir können durchatmen und uns neu sammeln und sortieren. Da der Mond in den Fischen steht (lesen Sie dazu auch Ihren Mondkalender), sind wir vielleicht ein wenig weinerlich und jammern. Bis zu einem gewissen Maße ist das auch völlig in Ordnung und ein paar Tränen waschen Kummer und Sorgen weg. Wir müssen aber vorsichtig sein, was wir mit unseren Mitmenschen teilen und was wir lieber für uns behalten. Dann leider wird unsere Schwäche auch gerne ausgenutzt oder belächelt. Das soll nicht sein..