Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 4. bis 10. November 2024

"Ich respektiere meine Grenzen und kommuniziere sie, damit auch andere sie respektieren!"

Die Woche fängt stark an, aber je näher das Wochenende kommt, umso mehr müssen wir uns darauf einstellen, dass nach ein paar guten Tagen auch mal wieder ein schlechter dabei sein wird. So ist eben der Lauf der Dinge.

Ganz wichtig ist es aber jetzt, wo der Mars im Löwen steht, dass eine Portion gesunder Egoismus auf keinen Fall schaden wird. Wir sind ja trotzdem für unsere Lieben da. Aber jedem von uns ist es auch mal gestattet „Nein!“ zu sagen. Vor allem, wenn wir merken, dass unsere Gutmütigkeit und unser Helfersyndrom ausgenutzt werden.

Dabei hilft auch die Sonne, die sich mit Ordnungspolizist Saturn verbindet. Wir können jetzt Struktur in unser Leben bringen, die uns einiges leichter machen wird. Das heißt nicht, dass wir uns streng an alle Regeln, die wir uns selbst setzen, halten müssen. Viel mehr sollten diese Regeln eine Art Hilfestellung sein, wie wir in Zukunft auf andere zugehen wollen. Natürlich will man Freunde, Familie und Kollegen nicht hängen lassen. Aber es muss auch nicht immer alles zu deren Zeitpunkt und Vorstellungen gemacht werden. Das Gleiche gilt auch für die Beziehung. Auch dort bringt es überhaupt nichts, zu allem, was der Partner uns zumuten will, Ja und Amen zu sagen. Der Tipp kann hier nur sein: Wehre den Anfängen!

Wenn wir da immer auf den Grenzen der Zumutbarkeit bestehen, dann kann uns auch das Venus-Neptun-Quadrat am Samstag kaum überraschen. Das Quadrat ist eigentlich ein Frontalangriff auf unsere Liebe, aber wir sind bestens darauf vorbereitet. Und wer uns unbedingt verletzen will, dem sagen wir dann einfach Tschüss und alles Gute! Unser Herzschmerz hält sich in Grenzen.