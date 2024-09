Ihr Mantra des Tages für Mittwoch: 11. September 2024

Das Mantra

"Ich bin geduldig mit mir und meinen Mitmenschen!"

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Am frühen Vormittag stehen Sonne und Mond recht ungünstig zueinander, was schon mal für Diskussionen oder Streit am Frühstückstisch sorgen kann. Wie vermeiden wir das? Nun, am besten, indem wir einfach liebevoll und freundlich miteinander umgehen – auch wenn das nicht immer leicht ist. Ab kurz nach 10 Uhr verbindet sich der Mond dann mit Jupiter und schon sind alle negativen Gedanken wie weggeblasen. Wir spüren eine innere Freude, die wir gern mit anderen teilen. Und wie machen wir das? Ganz einfach: wir umarmen die Menschen, die wir lieben einfach mal ganz spontan – das tut soooo gut.