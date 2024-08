Ihr Mantra des Tages für Mittwoch: 14. August 2024

Das Mantra

"Heute öffne ich mich für das Glück der Sterne."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Der Mittwoch steht vor allem unter dem Einfluss von Mars und Jupiter. Da trifft Power auf Glück – und da sollte was Gutes dabei rauskommen. Das Mond-Quadrat-Venus kann allerdings am Vormittag ein schweres Herz bringen. Wir haben Verlustangst und die werden wir auch nicht so recht los. Das führt dann abends mit Mond und Jupiter dazu, dass wir völlig übertreiben und die irrationale Vorstellung haben, dass wir ganz allein auf der Welt sind und niemand uns lieb hat. Das ist natürlich Unsinn. Aber da Mond und Mars ebenfalls wirken, überfordern wir nicht nur uns selbst, sondern auch unsere Mitmenschen mit absurden Gefühlen.